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В Великобритании заговорили о блокировке соцсетей во благо детей

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Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что власти готовы блокировать доступ к соцсетям в случае, если те не придумают эффективный способ борьбы с потенциально опасным для детей контентом. Об этом сообщает BBC News.

Речь идет о материалах, пропагандирующих самоубийство и способных подтолкнуть подростков к причинению вреда самим себе (селфхарм). Хэнкок подчеркнул, что у правительства есть все полномочия, чтобы запретить соцсети на территории страны, но он бы предпочел, чтобы сервисы занялись борьбой с подобным контентом.

Министр направил письма администрациям Twitter, Snapchat, Pinterest, Apple, Google и Facebook, в которых поприветствовал их шаги в этой борьбе и добавил, что властям необходимы «дополнительные действия».

О регулировании потенциально опасных материалов на площадках вновь заговорили после самоубийства 14-летней Молли Рассел. Перед кончиной подросток просматривала множество видеороликов о самоубийстве. «Instagram помог убить мою дочь», — сказал отец погибшей.

В Instagram сообщили, что на данный момент работают с экспертной группой, члены которой консультируют администрацию по вопросам «сложных и нюансированных» аспектов психологического здоровья и селфхарма. При этом на площадке тревожный контент не удаляется: вместо этого пользователям, которые просматривают такие материалы, предлагается перейти в группы, которые могут оказать поддержку. В Instagram также заверили, что полностью пересматривают свою политику по этому вопросу.

Благотворительная организация Papyrus, сотрудники которой занимаются работой по предотвращению подростковых суицидов, сообщила о поступлении 30 жалоб только за прошлую неделю. В основном это обращения родителей, которые считают, что соцсети виноваты в суициде их детей.

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