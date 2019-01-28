Брошенный в аэропорту самолет простоял незамеченным несколько лет

В аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса (Испания) обнаружили неизвестный самолет, который стоял там без движения в течение нескольких лет. Об этом сообщает CNN.

Директор аэропорта Елена Майораль опубликовала в испанской газете Boletin Oficial del Estado официальное заявление о том, что на стоянке аэропорта найден оставленный несколько лет назад пассажирский лайнер McDonnell Douglas MD-80. Сколько именно он там простоял, не сообщается.

Согласно законодательству страны, объявление о находке необходимо опубликовать в течение трех месяцев с момента ее обнаружения, а затем год ждать отклика владельца. Если собственник не обнаружится, власти страны смогут признать самолет брошенным и продать его на открытом аукционе.

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В январе сообщалось о том, что самолеты авиакомпании «Трансаэро», оставленные в московских аэропортах, выставлены на аукцион. На электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» 4 марта будут проданы планеры и двигатели самолетов Boeing-767-200 и Boeing-737-300 и планер Boeing-737-300 из Домодедово.

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