Самолеты прогоревшей российской авиакомпании предложили купить за полмиллиарда

Самолеты обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», оставленные в московских аэропортах, выставлены на аукцион. Об этом сообщает «Интерфакс».
На электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» будут проданы планеры и двигатели самолетов Boeing-767-200 и Boeing-737-300, которые стоят во Внуково, и планер Boeing-737-300 из Домодедово. Также на продажу выставлен двигатель Pratt & Whitney.
Стоимость всех лотов в сумме составляет около 500 миллионов рублей. Аукцион состоится 4 марта.
«Трансаэро», ранее вторая по объему перевозок российская авиакомпания, обанкротилась из-за высокой долговой нагрузки (более 250 миллиардов рублей, включая лизинговые платежи и 85 миллиардов задолженности банкам) на фоне падения спроса на перелеты. Перевозчик перешел под операционное управление «Аэрофлота» в начале сентября 2015-го, а 26 октября прошлого года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта.