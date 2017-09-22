Долги «Трансаэро» в 144 раза превысили размер активов

Долговые обязательства признанной банкротом авиакомпании «Трансаэро» почти в 144 раза превышают оценку стоимости ее реальных активов. Об этом говорится в решении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13 сентября, опубликованном в пятницу, 22 сентября.

«Если учесть определенную экспертным путем ликвидационную стоимость имущества должника, то обязательства превышают активы должника в 143,69 раза, что свидетельствует о том, что даже в случае реализации всех активов должник не сможет погасить все имеющиеся у него обязательства в полном объеме», — отмечается в документе.

Возможная стоимость активов обанкротившейся авиакомпании по состоянию на 21 августа составляет около 1,6 миллиарда рублей. Между тем, в реестре требований кредиторов «Трансаэро» включены требования кредиторов второй очереди (работники авиапредприятия) на сумму более 132,7 миллиона рублей и третьей очереди на сумму около 229,4 миллиарда рублей. Требования кредиторов первой очереди отсутствуют.

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию «Трансаэро» 13 сентября. Решение было принято после того, как в рамках судебного заседания был заслушан отчет арбитражного управляющего авиакомпании.

«Трансаэро», ранее вторая по объему перевозок российская авиакомпания, обанкротилась из-за высокой долговой нагрузки (более 250 миллиардов рублей, включая лизинговые платежи и 85 миллиардов задолженности банкам) на фоне падения спроса на перелеты. Перевозчик перешел под операционное управление «Аэрофлота» в начале сентября 2015 года, а с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта.

В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Сбербанка и запустил в «Трансаэро» процедуру наблюдения — предварительный этап банкротства. Признать несостоятельность авиаперевозчика в суде также требовали Федеральная налоговая служба, ВТБ и Альфа-банк.