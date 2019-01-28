Собаки загрызли самую одинокую в мире крякву

На тихоокеанском острове Ниуэ погибла единственная жившая там кряква. Об этом сообщает BBC News.

О смерти знаменитой птицы объявил в Facebook глава коммерческой палаты Ниуэ Рей Финдлей (Rae Findlay). «Мы проверили сообщения, что Тревор умер, — написал Финдлей на официальной странице кряквы в соцсети. — Его видели мертвым в кусте после нападения собак».

Птица поселилась на Ниуэ после бури в январе 2018 года и тут же превратилась в местную знаменитость. Ее окрестили Тревором в честь спикера новозеландского парламента Тревора Малларда (по-английски mallard — это «кряква»). Других крякв на острове не было.

Материалы по теме Спи, мой друг Самые умные, сильные и любимые звери, которых оплакивал весь мир

Из-за отсутствия подходящих водоемов Тревору приходилось жить в большой луже. Чтобы она не пересохла, пожарные регулярно подливали туда воды. Местные жители подкармливали птицу горохом, кукурузой и овсом.

Остров Ниуэ располагается на юге Тихого океана к востоку от островов Тонга. Его площадь составляет 261,5 квадратного километра, а численность населения — 1618 человек. Входит в состав Королевства Новой Зеландии.

В сентябре 2018 года сообщалось, что Тревора донимал живший неподалеку петух. Несмотря на совместные попытки местных жителей обеспечить птице комфортную жизнь, он продолжал воровать у кряквы еду.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!