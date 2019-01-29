«Газпром» решил бойкотировать российские законы

«Газпром» отказался от привлечения малых и средних компаний в качестве подрядчиков на своих проектах, сообщает «Интерфакс».

Агентство опросило главу томской компании «Регионсервис» Анатолия Абрамова. Его предприятие выступало подрядчиком при строительстве газопровода «Ухта — Торжок II», контракт на 3,5 миллиарда рублей был заключен в 2017 году, однако на данный момент уже не действует, подтвердил Абрамов. По его словам, «Регионсервис» не приступал к работе по контракту.

Также агентство приводит ответ зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова: «Объекты, которые реализуются в "Газпроме" — они такие масштабные. И реализовываться могут, конечно же, немногими компаниями. Это не только в "Газпроме", а в "Роснефти" и "Транснефти". И, конечно же, соответственно, у нас. Потому что мы гораздо крупнее. Для того, чтобы работать на объектах "Газпрома", нужно иметь определенные мощности».

Действующий федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предписывает госкомпаниям осуществлять часть закупок — до 10 процентов — у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее Александр Браверман, глава государственной Корпорации МСП, отвечающей за поддержку малого и среднего бизнеса, рассказал, что общий объем закупок крупнейшими госкомпаниями у субъектов МСП в 2018 году составил три триллиона рублей.

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