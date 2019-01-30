Apple локализовала персональные данные россиян

Компания Apple зарегистрировалась в качестве оператора персональных данных. Запись об этом появилась в соответствующем реестре. В графе «сведения о местонахождении баз данных» значится «Россия». Таким образом компания впервые официально признала локализацию персональных данных россиян.

ООО «Эппл Рус» внесено в реестр 29 декабря 2018 года. Ответственным за процедуру обработки персональных данных значится сотрудник «Эппл Рус» Александр Котилевский.

В реестре указано, что Apple занимается обработкой персональных данных в России с 29 декабря 2011 года. Корпорация хранит и обрабатывает следующие виды данных клиентов: фамилию, имя, отчество, номер телефона, почтовый и электронный адреса.

Помимо данных потребителей компания обрабатывает информацию о сотрудниках и партнерах Apple.

С 1 февраля Apple в России предстоит проверка. Она продлится до конца месяца.

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