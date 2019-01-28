Россиянам предложили продать личные данные

Свободную продажу на рынке персональных данных могут разрешить. Соответствующие поправки в закон «Об информации» подготовил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), сообщает «Коммерсантъ».

Поправки вводят новый термин «деперсонализированные данные», которые будут иметь свободный оборот на рынке. Предполагается, что граждане смогут предлагать бизнесу свои личные данные за вознаграждение либо не давать согласие на обработку информации и исключить свои данные из оборота.

По оценке ФРИИ, доходы граждан от продажи личных данных составят от 15 тысяч до 60 тысяч рублей в год. Утверждается, что это станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и позволит дополнительно привлечь в бюджет несколько миллиардов рублей.

По мнению экспертов, подобные оценки сильно завышены, максимум речь может идти о нескольких тысячах рублей в год, а законопроект разработан в интересах банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов. Отмечается, что предложенные нормы фактически снимают с участников рынка ответственность за торговлю клиентскими личными данными.

Роскомнадзор в январе начал административное производство в отношении социальных сетей Facebook и Twitter, которых уличили в нарушении российского закона о локализации баз данных.

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