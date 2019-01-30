Готовивших взрыв беженцев вычислили в Германии

Полиция в Германии арестовала трех граждан Ирака, подозреваемых в подготовке атаки с использованием взрывчатки. Об этом пишет The Local.

Как сообщается, 23-летние Шахин Ф. и Херш Ф., а также 36-летний Рауф С. были задержаны во время утренних рейдов 30 января в Мельдорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн неподалеку от границы с Данией. Все они, по предварительной информации, беженцы. Также были проведены обыски в квартирах двух других регионах — федеральных землях Мекленбург — Передняя Померания и Баден — Вюртемберг.

Нападение иракцы планировали совершить с помощью бомбы, автомобиля и оружия. В то же время они только начали подготовку, так что цель и место выбраны не были.

Как утверждается, Шахин в начале нынешнего года специально пошел на курсы вождения, а также изучал онлайн-справочник по изготовлению бомб. Он даже пытался договориться об отправке взрывателя из Великобритании, однако этот план сорвали британские правоохранительные органы. Кроме того, вместе с Хершем он собирал взрывчатые вещества из фейерверков. Мужчины также просили Рауфа достать им пистолет, однако сочли слишком дорогим предложение купить пистолет Макарова.

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Сообщается, что план не разрабатывался до прибытия иракцев в Германию осенью 2015 года. При этом помощь в планировании атаки им оказывал неизвестный человек через мессенджер Telegram.

Как позднее рассказал глава МВД Германии Хорст Зеехофер, иракцы уже успели провести несколько тестовых взрывов, передает Reuters. По его словам, их намерение создать взрывное устройство можно квалифицировать как «террористическую опасность». Предстоит установить, имеют ли арестованные связь с какой-либо террористической группировкой.

Ранее в январе сообщалось, что в бельгийском городе Шарлеруа мигранта из Сирии приговорили к пяти годам тюрьмы за подготовку теракта.

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