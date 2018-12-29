Полицейский принес бомбу на вокзал и попался

На одном из крупнейших вокзалов Франции — Лионском вокзале в Париже — полицейские задержали жандарма, который принес с собой взрывное устройство. Об этом сообщает Le Figaro.

Бомбу при мужчине обнаружили во время рядовой проверки. Жандарм пытался оказать сопротивление стражам порядка, однако его удалось арестовать и доставить в отделение полиции. После того, как он провел там 96 часов и был неоднократно допрошен, мужчине предъявили обвинения, а правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

Жандарма обвиняют в сопротивлении при аресте, незаконной перевозке взрывчатых веществ, оружия и амуниции. Сейчас он находится под стражей, а от службы его отстранили. Мотивы нарушителя пока не ясны, однако его также могут обвинить в контрабанде оружия, пишет газета.

Имя подозреваемого не сообщается, известно лишь, что он родился в 1989 году, служил в сухопутных войсках Франции и специализировался на взрывных устройствах.

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