Могилу сотрудничавшего с Гитлером «спасителя Франции» осквернили

Могила французского маршала Анри-Филиппа Петена, сотрудничавшего с нацистами в годы Второй мировой войны, подверглась нападению вандалов. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, могила маршала, которая находится на острове Йе, была осквернена в ночь на 11 ноября. Около семи часов утра 11 ноября у захоронения заметили неизвестного, однако прибывшие на место жандармы никого не обнаружили. Они зафиксировали, что на могиле черной краской было написано «За моего отца», а деревянный крест был сломан.

В настоящее время ведется расследование данного инцидента. Как отмечает газета, могилу Петена оскверняют не впервые: до этого она подвергалась нападению вандалов в 2007 и 2017 годах.

Имя Петена снова оказалось в центре скандала после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал почтить его память в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. По словам французского лидера, Петен был «великим солдатом», и было бы неправильно забывать о его заслугах, несмотря на тот «катастрофический выбор», который он сделал в годы Второй мировой.

Петен был одним из военачальников, под руководством которых Франция и ее союзники одержали победу в Первой мировой войне. В частности, с его именем связана победа в одном из крупнейших сражений Первой мировой — битве при Вердене в 1916 году, после которой французы смогли начать наступление на немецкие войска. В 1918 году Петен получил чин маршала и неофициальное звание «спасителя Франции».

В годы Второй мировой войны, после того как Франция была разгромлена гитлеровской Германией, Петен возглавил коллаборационистское правительство, известное как «режим Виши», которое активно сотрудничало с нацистами. По окончании войны маршал был приговорен к смертной казни за госизмену и военные преступления, однако ее заменили на пожизненное заключение. Петен скончался в 1951 году в тюрьме на острове Йе.

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