Мир
 
Последние новости
Платежи россиян возьмут под контроль
19-летний футболист дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезде «Друзей» предложили миллион долларов за съемку в порнопародии
Бывшего министра обвинили в Монако по делу российского миллиардера
Чеченских мусульман кормили колбасой со свининой
На открытом Путиным месторождении найден огромный алмаз
Москвичи прошли мимо аномалии 
В России расширили функционал iPhone
Японский затворник несколько недель прожил в одной квартире с трупом матери
Новости партнеров

Макрон призвал почтить «спасителя Франции» и оказался в центре скандала

Перейти в «Мою Ленту»
Анри-Филипп Петен

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся жесткой критике после того, как призвал почтить память сотрудничавшего с нацистами маршала Анри-Филиппа Петена в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Макрон, выступая в городе Шарлевиль-Мезьер на северо-востоке Франции, отметил важную роль Петена в победе в Первой мировой войне и назвал его «великим солдатом». Президент также заявил, что было бы правильно почтить заслуги Петена, как и заслуги других маршалов, которые привели Францию к победе, несмотря на тот «катастрофический выбор», который тот сделал в годы Второй мировой.

Ожидалось, что имя Петена вспомнят наравне с именами еще семи маршалов-участников Первой мировой в ходе церемонии, которая пройдет в парижском Доме инвалидов в субботу, 10 ноября. Однако в результате власти были вынуждены отказаться от этой идеи из-за недовольства, которое вызвали слова французского лидера в обществе.

В частности, президент Представительского совета еврейских институтов Франции (CRIF) Франсис Калифат признался, что шокирован заявлением Макрона. «Петен был тем человеком, который позволил отправить в концлагеря около 76 тысяч французских евреев», — пояснил он.

Петен был одним из военачальников, под руководством которых Франция и ее союзники одержали победу в Первой мировой войне. В частности, с его именем связана победа в одном из крупнейших сражений Первой мировой — битве при Вердене в 1916 году, после которой французы смогли начать наступление на немецкие войска. В 1918 году Петен получил чин маршала и неофициальное звание «спасителя Франции».

В годы Второй мировой войны, после того как Франция была разгромлена гитлеровской Германией, Петен возглавил коллаборационистское правительство, известное как «режим Виши», которое активно сотрудничало с нацистами. По окончании войны маршал был приговорен к смертной казни за госизмену и военные преступления, однако ее заменили на пожизненное заключение. Петен скончался в 1951 году в тюрьме на острове Йе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Престарелого охранника концлагеря начали судить как несовершеннолетнего
Власти Норвегии извинились перед любовницами нацистов
Нациста Третьего рейха выслали из США
Другие материалы рубрики
Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
17:45Сегодня

Бывшего министра обвинили в Монако по делу российского миллиардера

12:57Сегодня

В лобовом столкновении автобусов в Зимбабве погибли 47 человек

16:26Сегодня

В Колорадо запретят рабство

Мир00:03 5 ноября

Точка кипения

Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
15:52Сегодня

В Индонезии пассажирский самолет врезался в столб

09:22Сегодня

Танкер столкнулся с фрегатом у берегов Норвегии

14:16Сегодня

Жертвами калифорнийского стрелка стали 12 человек

Мир00:01 7 ноября

Фашизм пройдет

В этой стране власть взял любитель пыток и враг геев. Чем он плох для России?
17:32 7 ноября

Немцы обросли предрассудками

14:07Сегодня

Арестованный в Монако российский миллиардер отказался говорить

11:53Сегодня

В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по посетителям бара

Россия
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
Кремль отреагировал на угрозу новых санкций со стороны США
Хабаровские коллекторы разместили детское порно ради мести
Премьер-министр России перешел на китайский
Все материалы
Мир
Трамп, женщины и геи
Кто победил на выборах в Америке
Бывшего министра обвинили в Монако по делу российского миллиардера
Макрон призвал почтить «спасителя Франции» и оказался в центре скандала
В Колорадо запретят рабство
В Индонезии пассажирский самолет врезался в столб
Точка кипения
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Фашизм пройдет
В этой стране власть взял любитель пыток и враг геев. Чем он плох для России?
Все материалы
Бывший СССР
Сказке конец
Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр Порошенко и Святослав ВакарчукВошли в роль
Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины
Бывший генсек НАТО посоветовал Белоруссии учиться демократии у Украины
Исламисты взбунтовались в таджикской колонии
Киевским гимназистам посоветовали учиться доблести у эсэсовцев
Все материалы
Экономика
Купили стабильность
Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением
Сказочное Бали
После запуска нового рейса авиакомпании «Россия» Индонезия стала ближе
Черный передел
В этой стране белые отнимали у чернокожих все. Пришла пора поменяться местами
Россияне задолжали триллионы рублей
Tesla нашла замену Маску
«Пятерочка» и AliExpress объединились перед Всемирным днем шопинга
Польша нашла еще одну замену российскому газу
Все материалы
Силовые структуры
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды
Бандит-«цапок» попался на тюремных обедах с икрой и крабами
Семья преступника тратила на его роскошную жизнь миллионы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты привилегированные условия содержания бандита-«цапка» в колонии
У действовавшей в 20 регионах России банды изъяли тонну наркотиков
Предполагаемого убийцу женщины и ребенка задержали в Москве
В российских колониях запретят мобильную связь
Все материалы
Наука и техника
Ядерный привет
Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
J-10B выполнил «кобру Пугачева» и «кленовый лист»
Раскрыты новые возможности Су-57
Проход Су-57 на сверхмалой высоте попал на видео
США испытали оружие холодной войны
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевВолчий билет
ЦСКА пал перед «Ромой». Подвел Акинфеев
Толпа болельщиков «Спартака» устроила проводы Каррере в аэропорту
Кокорина и Мамаева лишили спортивных привилегий в СИЗО
Борца за чистоту спорта наказали за допинг
Емельяненко-младший рассказал о будущем без «Ахмата»
Россиян признали созревшими для возвращения пива на стадионы
Роналду задел фанатов «Манчестер Юнайтед»
Все материалы
Культура
С кистью на бульдозер
Его антисоветская выставка просуществовала три секунды и прогремела на весь мир
Великий притворщик
 
Дэвид Лэнг«Я был в жюри, присудившем Пулитцеровскую премию Кендрику Ламару!»
Один из столпов американской музыки о роке, хип-хопе и страсти по девочке
Авторов новых «Фантастических тварей» высмеяли за серьезную ошибку в сюжете
Умер актер из «Зимней вишни» и «Острова погибших кораблей»
Деми Мур закрутила лесбийский роман с сербской стилисткой
Умер лауреат «Оскара» и автор песен Эдит Пиаф
Все материалы
Интернет и СМИ
Глаза не колет
Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
Чернокожую ведущую обмазали горячим шоколадом и пустили в эфир
Журналист устроил скандал в Белом доме и лишился аккредитации
Фотограф залез под юбку ничего не подозревающей модели и был обруган
Китайских нарушителей выследят по походке
Женщина рассказала о странной привычке принимать ванну и стала посмешищем
Престарелый пользователь Tinder потребовал в суде омолодить его
Все материалы
Ценности
Переобулись в воздухе
Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Пьяный ковбой
Что ел и пил Джордж Буш во время терактов 11 сентября и вторжения в Ирак
Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах
В России расширили функционал iPhone
Высмеивавший брата принц Гарри неожиданно облысел
Покупатели ополчились на бренд из-за срамных надписей на одежде
Все материалы
Путешествия
«Рыбы здесь больше, чем воды»
Высохшее море, водка и огромные суслики: что россиянин нашел в Казахстане
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
Бортпроводники опозорили авиакомпанию и поплатились
Российская туристка погибла на Кипре
Заснувшего пассажира приняли за наркомана и вывезли из самолета
Самолет приземлился «на брюхо» и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Умерла самая быстрая женщина в мире
Японский затворник несколько недель прожил в одной квартире с трупом матери
Вор прыгнул в кишащую акулами воду и оторвался от погони
Обладательница выигрышного лотерейного билета чуть не упустила его
Все материалы
Видео: Мерседес за 18 млн
Самый дорогой Mercedes-купе в России — почему SLS AMG столько стоит?
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Лодкомобиль
Два в одном или как американцы создали идеальную плавающую машину
Самые популярные автомобили России
25 наиболее продаваемых машин российского рынка
Появилась фотография нового седана и хэтчбека Mazda3
Марка Genesis раскрыла первое изображение флагмана G90
В США среди хлама нашли редкий прокатный «Мустанг» из 60-х
Все материалы
Дом
Далеко и надолго
Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Ипотечные долги россиян признали безнадежными
Кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Немцев и украинцев уличили в любви к Санкт-Петербургу
Все материалы