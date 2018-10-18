Власти Норвегии извинились перед любовницами нацистов

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг принесла официальные извинения женщинам, которых подвергали гонениям за интимные отношения с немецкими солдатами во время нацистской оккупации. Об этом сообщил The Local.

«Молодые немецкие женщины и девушки, которые вступали в отношения с германскими солдатами или подозревались в этом, стали жертвами недостойного отношения. (...) Сегодня от лица правительства я хочу принести извинения», — сказала Сульберг.

По оценкам Норвежского центра изучения холокоста и меньшинств, от 30 до 50 тысяч норвежских женщин встречались или вступали в брак с солдатами оккупационных войск. Многие из них после освобождения страны в 1945 году подверглись гонениям: их нелегально арестовывали и держали в заключении, увольняли с работы и даже лишали гражданства. Сейчас большинства из них уже нет в живых, поэтому их семьи вряд ли получат какую-либо компенсацию, отмечает The Local.

По словам историка Гури Хейнтнес (Guri Hjeltnes), «нельзя сказать, что эти женщины действительно помогали Германии вести войну». «При этом многие из них были наказаны более жестоко, чем те, кто получал от войны прямую выгоду», — отметил он. Историк также добавил, что ни одного из примерно 28 мужчин, женившихся на немках во время войны, не лишили гражданства.

В 2000 году норвежские власти извинились перед детьми немецких солдат, рожденными в оккупации от норвежских женщин — их в стране насчитывается от 10 до 12 тысяч, и они также подвергались гонениям.

Войска Третьего Рейха оккупировали Норвегию в 1940 году. Размещенный в стране воинский контингент насчитывал примерно 300 тысяч человек.

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