Россияне вырезали накрашенного парня из рекламы и опозорились

Российское подразделение американского бренда косметики NYX вырезало из рекламного постера накрашенного мужчину. На это обратила внимание питерская визажистка и бьюти-блогер с Instagram-никнеймом @polidjo9.

В своих stories девушка опубликовала два снимка. Первый — оригинальная рекламная кампания NYX, на которой запечатлены молодой человек и пять девушек в париках и с ярким мейкапом. Следующий — тот же самый постер, размещенный в российском магазине бренда. Однако на нем молодого человека — голубоглазого блондина с макияжем — уже нет.

NYX Cosmetics — косметический бренд, дочерняя компания L'Oréal. Марка была основана в Лос-Анджелесе корейско-американской предпринимательницей Тони Ко в 1999 году и была названа в честь Никс, греческой богини ночи.

В октябре 2018 года белорусские школьники обнаружили, что снимок с обложки их учебника по обществознанию был взят из фотостока и отредактирован: с изображения удалили чернокожих людей.

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