«Помесь» Бушеми со звездой «Голодных игр» признали пугающей

В сети набирает популярность ролик, в котором совместили лицо американского актера Стива Бушеми (Steven Buscemi) с телом и голосом звезды «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence). Пост с видео был опубликован в Twitter американского журналиста-фрилансера Микаэля Талена (Mikael Thalen).

В видео совмещенная версия Лоуренс и Бушеми произносит речь на вручении «Золотого глобуса» в красном платье. Многих комментаторов ужаснул результат помеси двух звезд. Один из пользователей отметил, что видео вызывает «тревожные» чувства, но при этом все равно «увлекательно».

Часть пользователей попросили «не останавливаться» и сделать больше видео, где внешний вид звезд совмещается в одном образе. Видео с Бушеми и Лоуренс посмотрели более миллиона человек. Публикация получила более 35 тысяч лайков и около 10 тысяч ретвитов.

Материалы по теме Анатомия секса К чему привело повальное увлечение порно с голливудскими звездами

Ролик создан с помощью технологии DeepFakes, которая позволяет накладывать изображения на движущиеся объекты. Популярность технология получила благодаря широкому использованию в порнографии.

Ранее в августе 2018 года порнокомпания Naughty America запустила сервис по созданию собственных роликов категории «для взрослых». Специфичность предложения заключалась в том, что клиентом предлагалось «вклеить» собственные лица участникам порно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!