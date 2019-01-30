Российские подростки подожгли шапку на голове девочки и избили ее друга

Следователи Ленинградской области начали проверку после того, как 12-летние девочка и мальчик были доставлены в больницу с ожогами лица и ушибом грудной клетки, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«По предварительной информации, вечером 29 января 2019 года на одной из улиц города Волхов неизвестные подростки подожгли шапку на голове девочки и нанесли несколько ударов по телу ее спутника», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, девочка получила ожоги первой степени. В состоянии средней тяжести она помещена в отделение травматологии. Мальчика после осмотра врачами отпустили домой.

28 января в Москве арестовали подростка, подозреваемого в сожжении заживо 15-летнего мальчика. Школьник, получивший ожоги 98 процентов тела, умер в больнице.

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