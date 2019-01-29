Российские школьники до смерти забили человека на улице

В Иркутске два школьника до смерти забили мужчину на улице. Об этом во вторник, 29 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Как говорится в сообщении, потерпевшего с тяжелыми травмами и в бессознательном состоянии обнаружили на улице ночью 26 января. Мужчину госпитализировали, но через несколько часов он скончался.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два 16-летних подростка, на допросе они признались, что во время ссоры избили знакомого и сбежали с места драки.

Как рассказала «Ленте.ру» старший помощник руководителя СУ СК по региону Карина Головачева, задержанные — ученики десятого класса. Избитому ими знакомому было 20 лет, все трое общались в одной компании.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

28 января в Москве арестовали подростка, подозреваемого в сожжении заживо 15-летнего мальчика. Школьник, получивший ожоги 98 процентов тела, умер в больнице.

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