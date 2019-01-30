Женщина объявила себя знатоком по «вкусу» имен и решила на этом нажиться

Писательница из Шотландии Джулия Макдауэлл решила монетизировать свою способность называть вкус имен. Женщина рассказала в Twitter о том, что испытывает нейрологический феномен «синестезия».

Способность Макдауэлл, по ее словам, позволяет ей чувствовать вкус слов. Она предложила подписчикам отправлять ей в комментариях к посту свои имена, в ответ пообещав рассказать, какой вкус она чувствует.

За несколько дней Макдауэлл получила тысячи имен в комментариях и просьбы рассказать о том, каковы они на вкус. Вначале женщина отвечала всем желающим, но затем решила монетизировать свою способность. Макдауэлл предложила подписчикам отправлять ей пожертвования взамен на комментарий и пообещала передавать «ощущения» сразу по трем именам в своем подкасте.

Большинство имен женщина ощущает как сладости или еду. Например, имя Эмили она чувствует как «печенье из сухаря, которое окунули в кофе и шоколад».

Некоторые имена для Макдауэлл «несъедобные», в частности всех Джонов она разочаровала, сказав, что они «кожаные пуговицы на кардигане пожилого мужчины».

Свое имя женщина воспринимает как «слезящееся глазное яблоко».

Но некоторые имена вызывают у нее визуальные или тактильные образы, например, имя Саманта: для Макдауэлл оно чувствуется как сценка из мультфильма «Алисы в Стране Чудес».

Ранее в январе британец Ризал Садели опубликовал пост в Twitter-аккаунте, в котором признал свое уродство. Публикация сделала парня популярным, а сам автор получил сотни комплиментов от девушек в комментариях.

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