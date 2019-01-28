Илон Маск с огнеметом превратился в мем

Пользователи Twitter завалили основателя компании SpaceX Илона Маска мемами после того, как он объявил о желании попасть в шоу Meme Review известного видеоблогера PewDiePie. В качестве шаблона для фотожаб он предложил фотографию с огнеметом. Микроблогеры охотно откликнулись и показали, что еще могло оказаться в руках Маска вместо оружия.

Бизнесмен предстал в образе терминатора и безнадежного романтика.

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В России тоже активно подключились к фотошоп-битве. Фотографию с покорителем космоса адаптировали под российские реалии.

— єретик по виклику (@San_Nebulon) 28 января 2019, 07:58

PewDiePie, настоящее имя которого — Феликс Чельберг, объявил в Twitter, что согласен включить мемы с Маском в свой обзор.

Маск не первый раз просит сделать его героем мемов. В сентябре 2018 года после интервью Джо Рогану, в процессе которого он употребил марихуану, Маск сам объявил фотошоп-битву. На его предложение отреагировали сотни пользователей по всему миру.

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