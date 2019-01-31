Стало известно о божественном избрании Трампа

Бог хотел, чтобы президентом США стал Дональд Трамп. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью CBN News The Christian Perspective.

«Думаю, Бог призывает всех нас исполнять разные предназначения в разное время, и я считаю, что Он хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом, — заявила она. — Поэтому, он и здесь [в Белом доме], и он проделал колоссальную работу, ратуя за то, что беспокоит верующих».

В интервью Сандерс затронула тему антисемитизма в Демократической партии. Как отмечает CBN News, некоторые демократы в палате представителей Конгресса США высказывали антисемитские взгляды или сотрудничали с теми, кто подобных взглядов придерживается. Она обвинила руководство партии в бездействии, однако не назвала конкретных имен или случаев.

Пресс-секретарь также высказалась по поводу моральной стороны вопроса о стене на границе с Мексикой. По ее мнению, протестующие из-за проекта демократы не имеют права называть миграционную политику Трампа безнравственной и аморальной. «Честно говоря, я не могу слышать от демократов, людей, которые хотят разрешить аборт на поздней стадии беременности, лекции о том, что морально, а что — нет», — сказала она.

Ранее во вмешательстве в американские выборы и помощи Трампу во время президентской кампании неоднократно обвиняли Россию. В июне 2018 года американские спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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