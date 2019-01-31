Винокур высказался об «издевательствах» Галкина над Ахеджаковой

Эстрадный юморист и пародист Владимир Винокур призвал актрису Лию Ахеджакову простить Максима Галкина за пародию на нее. Если артиста пародируют, значит, он пользуется популярностью, сказал артист в разговоре с Ura.ru.

По словам Винокура, на его пародии никогда не обижался ни Муслим Магомаев, ни Лев Лещенко, ни Вахтанг Кикабидзе, ни Людмила Зыкина. «Зыкина после пародии даже подарила мне цветы. Потому что пародия — это популяризация для артиста, как говорил Анатолий Папанов», — пояснил артист.

Винокур говорит, что в споре коллег держит нейтралитет. «Максим — мой коллега, он очень талантливый. Лия Ахеджакова — талантливая актриса. Люблю их обоих», — добавил юморист.

Ранее Галкин заявил, что не ставит целью своих пародий издевательство над кем бы то ни было. Он отметил, что иронизирует над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. С этой точки зрения Ахеджакова его заинтересовала как непримиримый борец с режимом.

В интервью YouTube-канале «Культура памяти» Ахеджакова выразила сожаление в связи с тем, что Галкин позволяет себе издеваться над людьми ради успеха у зрителей. «Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать какую-то милую такую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить"», — сказала она.

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