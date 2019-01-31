Галкин объяснился за издевательские пародии на Ахеджакову

Телеведущий и юморист Максим Галкин заявил, что целью его пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Таким образом он ответил актрисе Лие Ахеджаковой, которая ранее раскритиковала его выступление.

По словам артиста, он иронизирует над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении, занимается и политической сатирой, а актриса – желанный участник пародий как непримиримый борец с режимом. Юморист добавил, что не хотел спекулировать на имени Ахеджаковой, а преследовал целью порадовать зрителей, актрису и ее коллег.

Ранее 30 января Лия Ахеджакова в беседе с публицистом Андреем Марковым негативно отозвалась о шутках телеведущего. «Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать какую-то милую такую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить"», — сказала она. Как подчеркнула 80-летняя Ахеджакова, «это не по возрасту».

Галкин показал пародию на Ахеджакову во время праздника в театре «Современник». От лица артистки он повозмущался высокими ценами и долгим пребыванием Владимира Путина на посту президента России.

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