Недовольная шутками Галкина Ахеджакова обвинила его в раздувании скандала

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что телеведущий и юморист Максим Галкин спровоцировал скандал после того, как она раскритиковала его шутки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Если бы Максим Галкин так остро не отреагировал на мои слова, ничего бы не было. Он раздул скандал, мол, актриса Ахеджакова мешает его свободе творчества, "перекрыла кислород". Очень смешно, тем более, что я серьезно не отношусь к его творчеству», — сказала Ахеджакова. По ее словам, юморист хорошо поет и иногда показывает смешные пародии, однако его номер в «Современнике» она посчитала неудачным и убежала с выступления «вся красная».

Во время выступления в театре Галкин от лица артистки повозмущался высокими ценами и долгим пребыванием Владимира Путина на посту президента России. Ахеджакова выразила недовольство тем, что над ее гражданской позицией насмехаются. Она подчеркнула, что издевательские шутки прозвучали в театре, в котором она работает 40 лет.

30 января в беседе с публицистом Андреем Марковым актриса негативно отозвалась о работе Галкина и обвинила его в том, что он использует ее имя ради успеха у зрителей. Пародист ответил, что не стремится над кем-то поиздеваться, и попросил не лишать его права на свободу слова.

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