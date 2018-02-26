Ахеджакова ответила на травлю из-за фейка об отвращении к российским хоккеистам

Актриса Лия Ахеджакова в беседе с РЕН ТВ опровергла приписываемые ей слова об отвращении к российским хоккеистам, обыгравшим сборную Германии в финале олимпийского турнира в Пхенчхане. По словам артистки, она вообще ничего не знает о хоккее.

«Я не понимаю ни в футболе, ни в хоккее. Я смотрю и получаю удовольствие, только когда пары на льду, когда танцы на льду, когда одиночное катание. Восхищаюсь даже, если у них нет медалей, я все равно думаю, что это такая красота и восторг», — сказала Ахеджакова.

Она сообщила, что фейковое интервью широко распространилось благодаря тому, что его по какой-то причине разместил у себя в соцсетях ее давний друг. «Вася с ума сошел. В театре все ему написали, и он убрал этот пост. То ли он был в алкогольном опьянении... Обидел», — отметила 79-летняя актриса, посетовав на то, что недоброжелатели часто публикуют в сети выдуманные заявления от ее имени.

Фейковое интервью Ахеджаковой о российских хоккеистах появилось на различных форумах и пародийных ресурсах 25 февраля. Актрисе, в частности, приписали такую фразу: «У меня отвращение к этому, извините. И к этим вот, кто радуется, и кто там шайбу гоняет». После этого пользователи, поверившие в эту выдумку, стали критиковать и оскорблять артистку.

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