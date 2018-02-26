New York Post снова поддела российских хоккеистов

Американское издание New York Post посчитало нарушением исполнение российскими хоккеистами национального гимна на церемонии награждения золотыми медалями Игр-2018. Соответствующий материал опубликован на сайте газеты.

В заметке, озаглавленной «Олимпийские атлеты нарушили запрет на Россию после выигрыша золотых медалей», отмечается, что подопечные Олега Знарка не имели права петь гимн своей страны.

24 февраля во время награждения российские хоккеисты исполняли российский гимн, несмотря на то, что на арене звучала другая музыка — гимн международного олимпийского движения.

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В Международном олимпийском комитете (МОК) уже отреагировали на поведение россиян. Организация с пониманием отнеслась к исполнению национального гимна российскими хоккеистами, назвав волнение после победы главной причиной инцидента.

Журналисты New York Post в другом материале назвали подопечных Олега Знарка «командой без страны».

Сборная России в финале хоккейного турнира Олимпиады обыграла немцев со счетом 4:3. В последний раз подобное достижение удавалось отечественным хоккеистам в 1992 году. Тогда чемпионами Игр стали игроки сборной СНГ.

Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован на время Олимпийских игр в Пхенчхане. Допущенные до соревнований российские атлеты выступали под олимпийским флагом. Им было запрещено использовать национальную символику. Предполагалось, что к концу Игр ОКР будет восстановлен в правах, но МОК продлил санкции и вернется к рассмотрению вопроса позднее.

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