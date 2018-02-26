Российским хоккеистам простили исполнение гимна после победы на Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) с пониманием отнеслись к исполнению российскими хоккеистами гимна России во время церемонии награждения золотыми медалями Олимпийских игр. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», — сказано в заявлении МОК.

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25 февраля российские хоккеисты переиграли сборную Германии в финале олимпийского хоккейного турнира. Во время награждения золотыми медалями подопечные Олега Знарка исполнили а капелла национальный гимн несмотря на то, что на арене звучал олимпийский гимн.

Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован на время Игр в Пхенчхане. Допущенные до соревнований российские спортсмены выступали под олимпийским флагом. Им было запрещено использовать национальную символику. Предполагалось, что к концу Олимпиады ОКР будет восстановлен в правах, но МОК продлил отстранение и вернется к рассмотрению вопроса позднее.

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