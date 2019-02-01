Президент Молдавии застрял в России

Президент Молдавии Игорь Додон задержался в Москве из-за нелетной погоды в своей стране. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к главе государства источники, сейчас ведутся консультации с Кремлем о том, чтобы перелет молдавского президента обеспечила российская сторона.

Собеседник издания пояснил, что Додону нужно «довольно срочно» вернуться в Молдавию, где он 2 февраля должен присутствовать на собрании по поводу 660-летия молдавской государственности. По словам источника, с Управлением делами президента России, в чью структуру входит специальный летный отряд (СЛО) «Россия», обсуждается возможность выделения для молдавского лидера и сопровождающих его чиновников российского правительственного самолета.

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В Кишиневе «Коммерсанту» рассказали, что на город опустился сильный туман, и совершить рейс в таких условиях могут только пилоты СЛО «Россия», имеющие соответствующие навыки и оборудование.

О том, кто оплатит услуги бюджетного учреждения, не сообщается.

Додона 30 января принял в Кремле президент России Владимир Путин. Главы государств, как сообщала пресс-служба российского лидера, обсудили ключевые темы двусторонней повестки дня и актуальные региональные проблемы.

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