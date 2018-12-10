Президента Молдавии снова отстранили от власти

Президент Молдавии Игорь Додон временно отстранен от исполнения обязанностей по решению Конституционного суда (КС) республики. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа выполнить конституциональные обязательства и промульгировать (одобрить) законы, утвержденные парламентом», — заявил председатель КС Михай Поалелунжь, отметив, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Речь идет о законах, связанных с передачей территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, празднованием 9 мая Дня Европы, новым кодексом о ТВ- и радиовещании, а также двух законах о карабинерах, которые будут подчиняться не только главе государства, но и правительству.

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Согласно конституции страны, подписать данные документы сможет председатель парламента, который займет пост временно исполняющего обязанности президента.

В ноябре сообщалось о том, что спикер парламента Молдавии Андриан Канду обратился к депутатам с просьбой подготовить документы о порядке отстранения Додона от должности. Парламентарий назвал поведение главы республики «вызывающим» из-за его отказа подписать и обнародовать пять принятых законов.

За время президентства Додона временно отправляли в отставку несколько раз. В сентябре он был отстранен от должности после того, как отказался согласовывать назначение двух членов правительства. До этого, в январе, Додон не стал утверждать кандидатуры министров и подписывать закон о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России.

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Основным предметом разногласий президента Молдавии и правительства республики служит внешняя политика. В то время как Додон настаивает на сотрудничестве с Россией, в парламенте преобладает большинство проевропейских партий.

Молдавия является парламентской республикой. Согласно законодательству, глава государства имеет право возвращать законопроекты в парламент на пересмотр. Однако, если они будут приняты вновь, он обязан их подписать. Додон занял пост президента в 2016 году.

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