Додона снова отстранят от власти

Президент Молдавии Игорь Додон вновь будет отстранен от должности. Об этом в пятницу, 26 октября, заявил председатель парламента Молдавии Андриан Канду, передает Noi.md.

По словам Канду, причиной этому послужил очередной отказ президента промульгировать (подписать и обнародовать) два законопроекта, принятых парламентом. В частности, Додон повторно отказался промульгировать проект о передаче участка, на котором расположен Республиканский стадион, посольству США в Молдове, а также проект о праздновании 9 мая Дня Европы наряду с Днем Победы.

Также председатель парламента предположил, что Додон намерен отклонить и новый Кодекс телевидения и радио, из-за чего правящая коалиция вынуждена будет вновь требовать отстранения его от должности и передачи его полномочий премьер-министру Павлу Филипу.

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«Мы говорим и о Кодексе телевидения и радио, предусматривающем борьбу с пропагандой и нацеленном на определенное государство — Российскую Федерацию. Этот закон мы приняли в последнем чтении, и я подозреваю, что он также будет возвращен парламенту. А это означает отстранение для принятия всех трех законов», — сказал Канду.

«Этого не должно происходить. Каждый из нас, нравится нам это или нет, должен исполнять свои обязанности, предусмотренные конституцией. Что значит не делать то, что написано в законе?!» — добавил председатель парламента.

За время президентства Игоря Додона политика отстраняли от исполнения обязанностей уже четыре раза. 24 сентября Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона в части назначения им двух членов правительства — он отказался подписывать указы о назначении Сильвии Раду на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а Николая Чубука — на позицию министра сельского хозяйства и регионального развития, как того требовал премьер-министр Филип. Документы об их назначении в итоге подписал сам Канду.

Дважды Додона отстраняли в январе 2018 года. Тогда суд постановил, что решение о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России может подписать спикер парламента или премьер-министр, поскольку Додон отказался это делать. Несколькими днями ранее полномочия президента были приостановлены из-за отказа Додона утвердить предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.

В октябре полномочия Додона были приостановлены после того, как тот дважды не согласовал кандидата на пост министра обороны.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия.

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