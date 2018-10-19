Додона оставили с протянутой рукой

Башкан (глава) Гагаузской автономии в составе Молдавии Ирина Влах оставила нетронутой протянутую ей руку президента Молдавии Игоря Додона. На опубликованное в Facebook видео обратило внимание Deschide.

Это произошло 18 октября, во время визита Додона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в столицу Гагаузии Комрат. На мероприятиях по случаю визита Влах прошла мимо сидящего вместе со своей супругой Додона, проигнорировав протянутую ей руку. Осознав, что башкан Гагаузии не собирается его приветствовать, молдавский лидер перевел свой взгляд на часы.

В тот же день Додон и Эрдоган приняли участие в пресс-конференции в Кишиневе. В ходе брифинга турецкий президент задремал.

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