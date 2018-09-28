Додона задумали оставить без работы

Молдавия может отказаться от должности президента в связи с тем, что институт президентства был дискредитирован Игорем Додоном. Об этом в пятницу, 28 сентября, заявил председатель парламента Молдавии Андриан Канду, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что следующий парламент прибегнет к дальнейшему ограничению полномочий президента (парламентские выборы в этой стране запланированы на февраль 2019 года, полномочия Додона заканчиваются в 2020 году — прим. «Ленты.ру»). Нам следует вернуться к вопросу о конституционной реформе, чтобы окончательно перейти к парламентской форме правления», — сказал Канду.

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Он отметил, что «своими действиями президент Игорь Додон дискредитирует институт президентства и ставит в неловкое положение другие органы государственной власти, в том числе парламент и правительство». Примером этого служит отказ Додона назначить двух новых министров в состав правительства, сказал Канду.

«Я предполагаю, что это не последний случай даже при нынешнем парламенте, полномочия которого истекают. В парламенте есть еще проекты законов, против которых выступает президент. Некоторые законы уже приняты и отправлены на промульгацию (санкционирование и публикация в печати — прим. «Ленты.ру»). Нужно будет направить на промульгацию и новый кодекс об аудиовизуальных услугах, который содержит и антипропагандистские элементы, против которых выступает президент Додон. Он считает, что мы не должны защищать Республику Молдавия от пропаганды, в частности, от российской. Вы думаете, что президент Додон утвердит этот кодекс?!» — заявил Канду.

Председатель парламента полагает, что аналогичная ситуация может сложиться в случае принятия в конституцию страны поправки о том, что «европейская интеграция является стратегической целью Молдавии».

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«Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим эти изменения в конституцию, президент также попытается их блокировать. Это не может продолжаться бесконечно, когда президент действует против интересов страны и отказывается выполнять свои обязанности», — отметил он.

24 сентября Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона в части назначения им двух членов правительства — он отказался подписывать указы о назначении Сильвии Раду на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а Николая Чубука — на позицию министра сельского хозяйства и регионального развития, как того требовал премьер-министр страны Павел Филип. Документы об их назначении в итоге подписал сам Канду.

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Конституционный суд временно отстранил Додона от обязанностей президента страны уже в четвертый раз, при этом дважды это произошло в январе 2018 года. Тогда суд постановил, что решение о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России может подписать спикер парламента или премьер-министр, поскольку Додон отказался это делать. Несколькими днями ранее полномочия президента были приостановлены из-за отказа Додона утвердить предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.

В октябре полномочия Додона были приостановлены после того, как тот дважды не согласовал кандидата на пост министра обороны.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия.

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