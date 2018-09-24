Президент Молдавии пригрозил отстранившим его от власти

Президент Молдавии Игорь Додон считает незаконным решение Конституционного суда (КС) республики, временно отстранившего его от исполнения обязанностей. Об этом он написал в Facebook.

«Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента», — написал он.

Также Додон уверен, что суд пренебрег законными аргументами, которые президент республики привел в поддержку решения о неподписании указа о назначении Сильвии Раду на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а Николая Чубука — на позицию министра сельского хозяйства и регионального развития, как того требовал премьер-министр страны Павел Филип. Додон отметил, что Раду не соответствует критериям, прописанным в законе о государственной должности и статусе государственного служащего, а Чубук не соответствует критериям неподкупности.

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По мнению Додона, представители власти и институты, которые они контролируют, просто не осознают серьезность своих действий и их последствий. «Но рано или поздно им придется ответить за все эти нарушения. Они ответят по всей строгости действующего закона, который сегодня они так бесстыдно нарушают, продвигая свои узкопартийные интересы», — пообещал президент Молдавии.

Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона в части назначения им двух членов правительства 24 сентября. В свою очередь, указы о назначении Раду и Чубука на должности министров вместо президента подпишет спикер парламента Андриан Канду или премьер Павел Филип, сообщил Newsmaker.

КС временно отстраняет Додона от обязанностей президента страны уже в четвертый раз, при этом дважды — в январе этого года. Тогда суд постановил, что решение о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России может подписать спикер парламента или премьер-министр, поскольку Додон отказался это делать. Несколькими днями ранее полномочия президента были приостановлены из-за отказа Додона утвердить предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.

В октябре полномочия Додона были приостановлены после того, как тот дважды не согласовал кандидата на пост министра обороны.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия.

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