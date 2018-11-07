Президента Молдавии обвинили в узурпации власти из-за отказа подписывать законы

Вице-председатель правящей Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь обвинил президента Игоря Додона в нарушении конституционных законов республики. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает Ziarul National.

«Думаю, к настоящему времени набралось достаточно случаев, которые можно расценить как узурпацию власти президентом. Можно расследовать эти случаи, а затем привлечь президента к ответственности», — заявил Чеботарь.

Сам Додон рассказал, что не намерен подписывать четыре закона, принятых парламентом страны. «Это празднование Дня Европы 9 мая, когда мы отмечаем День Победы, передача территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового посольства США, новый кодекс о телерадиовещании, и еще есть законопроект о карабинерах, принятый в первом чтении», — рассказал президент в эфире телеканала «НТВ Молдова», передает ТАСС.

26 октября председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил о том, что Додон будет отстранен от занимаемой должности в связи с очередным отказом подписать и обнародовать два законопроекта. Временно исполняющим его обязанности был назначен премьер-министр Павел Филип.

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Президента Додона уже неоднократно снимали с поста главы государства. В сентябре суд приостановил его полномочия после отказа подписать указы о назначении двух членов правительства. В результате документы одобрил сам глава парламента.

В январе Додона дважды отстраняли от должности. Сначала он не утвердил кандидатуры министров, а несколькими днями позднее не одобрил закон о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России. Суд наделил соответствующими полномочиями премьер-министра республики.

Согласно законодательству Молдавии, глава государства имеет право возвращать законопроекты в парламент на пересмотр, но, если они будут приняты вновь, он обязан их подписать.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Додон был назначен президентом республики в 2016 году.

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