Япония отказалась брать турок на работу

Японские власти не включили Турцию в список государств, граждане которых смогут въехать в страну по рабочим визам, чем вызвали возмущение турецких дипломатов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Благодаря изменениям в визовой системе японского государства, начиная с апреля 2019 года в страну смогут въехать до 500 тысяч иностранных работников. Однако среди них не будет турок — Турция указана среди стран, чьим гражданам визы этой категории предоставлять не будут.

Такое решение вызвало негодование турецких политиков. Представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что такое положение дел «не отражает дух глубоко дружеских отношений и стратегического партнерства двух стран», и подчеркнул, что списки должны быть пересмотрены «как можно скорее». Посла Японии в Турции вызвали в ведомство, чтобы высказать ему недовольство ситуацией.

В ноябре стало известно, что японское правительство решило реформировать визовую систему страны, чтобы привлечь в страну иностранных рабочих и туристов. Новые стандарты вступят в силу в апреле этого года.

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