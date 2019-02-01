Раскрыты подробности задержания подозреваемой в похищении ребенка актрисы

Близкая подруга российской актрисы Ирины Усок, задержанной в США по делу о вмешательстве в опеку ребенка, рассказала о подробностях случившегося. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 1 февраля.

Отмечается, что несколько месяцев назад артистка вместе со своей дочерью приезжала в Россию, однако потом вернулась в Нью-Йорк. После этого мужчина, с которым проживает актриса, обвинил ее похищении ребенка. Как утверждает знакомая Усок, «в браке она не состоит, девочка оформлена только на нее». Женщина пояснила, что сама она не знакома с гражданским супругом подруги, и добавила, что не понимает его мотивов.

«Здесь есть один диссонанс: если человек совершил криминальное преступление, то зачем же тогда она спокойно и благополучно с тем же ребенком вернулась обратно?» — сказала знакомая. По ее словам, Усок — абсолютно нормальный человек, про которого никто не отзовется плохо.

Утром 1 февраля стало известно, что полиция США задержала артистку в аэропорту Нью-Йорка и поместила ее в изолятор. Ее коллега Денис Муляр из театра «Содружество Актеров Таганки» предположил, что это могло произойти из-за разлада в семье.

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