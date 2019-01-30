Волочкова поведала об обмане задержанного сенатора Арашукова

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее не удивляет возбуждение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 30 января.

Артистка сказала, что знакома с семьей сенатора на протяжении десяти лет. По ее словам, Арашуков всегда «кичился деньгами отца». Она отметила, что он дважды обманул ее команду, которая готовила выступления в Карачаево-Черкесии.

«Когда я приезжала со своими благотворительными концертами, их было два за все эти десять лет, и два раза он и тогда умудрялся обмануть всю мою команду, заплатив в два раза меньше денег, чем мы просили. А цена вопроса была минимальная, только на команду, поскольку благотворительные концерты», — рассказала Волочкова.

Она добавила, что произошедшее с сенатором должно стать уроком для «тех, кто считает, что если у них большое количество денег, то им подвластно все». Как предположила балерина, причиной задержания стали незаконные и бандитские действия.

Рауфа Арашукова задержали 30 января. Генпрокурор зачитал сенатору от Карачаево-Черкесии список обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в регионе. Следователи предполагают, что он также причастен к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

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