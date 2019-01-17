Решившая не возвращаться в Россию Волочкова вернулась в Россию

Балерина Анастасия Волочкова вернулась в Россию. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Она опубликовала видео, на котором прогуливается возле своего дома. Подпись к видео гласит, что «возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку — просто невероятное счастье».

8 января Волочкова рассказала, что улетела жить на Мальдивские острова и не собирается возвращаться в Россию. По ее словам, она будет летать оттуда «по творческой необходимости», и выбирает местную школу для дочери Арины.

В августе 2018 года балерина пожаловалась на проблемы с крышей. Она утверждала, что коммунальщики отказываются устранять последствия аварии, из-за которой в ее доме поврежден потолок и пробита часть кровли.

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