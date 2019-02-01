Журналист под видом молодого Сталина-бисексуала покорил десятки девушек и парней

Немецкий журналист Пауль Швенн создал в Tinder профиль Иосифа Сталина и рассказал об опыте общения от лица советского руководителя. Об этом пишет Vice.

В профиле он загрузил несколько фотографий молодого Джугашвили, а также переиначил цитату Сталина 1942 года «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается» в более подходящую по замыслу «Отношения приходят и уходят, а любовь остается».

Поначалу страница Сталина не пользовалась популярностью, но после того, как Швенн отметил «бисексуальность» своего персонажа, он получил более 200 откликов. «Кажется, каждые 30 секунд очередной мужчина влюбляется в Сталина. Эмре считает, что я выгляжу "волшебным". Эгон, лысеющий и с седой бородой, спрашивает, хочу ли я переключиться на WhatsApp. Он говорит мне, что хочет быть тем, кто задает настроение, когда мы занимаемся сексом», — пишет журналист.

Завершился эксперимент неудачным свиданием в восточной части Берлина. В тот же день учетная запись Сталина была заблокирована модераторами Tinder за публикацию оскорбительных материалов. Одновременно на телефон Швенна стали поступать звонки из России, «но на том конце был лишь шум», после чего журналист удалил аккаунт.

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