Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась

Бывшая возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина Валерия Соколова совершила два ДТП и скрылась, за что была лишена водительских прав на три года. Об этом в пятницу, 1 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».
По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.
По словам начальника пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяны Петровой, на нарушительницу были составлены протоколы по части 2 статьи 12.27 («Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся») и части 1 статьи 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») КоАП РФ.
Суд уже рассмотрел дела Соколовой: девушка признана виновной и лишена водительских прав на три года.
17 декабря 2018 года сообщалось, что Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор модели Кире Майер, избившей сотрудника полиции.