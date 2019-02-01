Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась

Бывшая возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина Валерия Соколова совершила два ДТП и скрылась, за что была лишена водительских прав на три года. Об этом в пятницу, 1 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».

По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.

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По словам начальника пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяны Петровой, на нарушительницу были составлены протоколы по части 2 статьи 12.27 («Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся») и части 1 статьи 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») КоАП РФ.

Суд уже рассмотрел дела Соколовой: девушка признана виновной и лишена водительских прав на три года.

17 декабря 2018 года сообщалось, что Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор модели Кире Майер, избившей сотрудника полиции.

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