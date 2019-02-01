Стала известна деловая программа Российского инвестиционного форума

Оргкомитет Российского инвестиционного форума в Сочи утвердил деловую программу мероприятия. Это следует из пресс-релиза форума. Заседание оргкомитета прошло под председательством вице-премьера России Дмитрия Козака.

13 февраля пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+». Форум станет профильной площадкой для поиска и проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан. Также состоится День молодежного предпринимательства, организованный фондом Росконгресс совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

14 февраля пройдет пленарное заседание с участием председателя правительства России Дмитрия Медведева. В рамках деловой программы форума премьер-министр традиционно проведет встречу с представителями деловых кругов и примет участие в сессии «Экономика городского комфорта». Также на площадке форума Медведев встретится с руководителями субъектов Российской Федерации.

«Основная тема форума — "Национальные проекты: от стратегии к действию". Мы переходим к практической реализации всех национальных проектов в 2019 году, и Российский инвестиционный форум — это важная площадка для того, чтобы обозначить все решения, которые были приняты для реализации национальных проектов с участием бизнеса и региональных органов власти», — отметил Дмитрий Козак.

На площадке будет работать выставка Российского инвестиционного форума, на которой будут представлены экспозиции из 41 субъекта страны и 11 организаций. Также будет функционировать Лаборатория социальных инвестиций — проект социальной платформы фонда Росконгресс по интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые форумы.

«Деловая программа вызвала живой интерес экспертного сообщества, министерств и ведомств, ответственных за направления. В программе запланировано 55 мероприятий по трем тематическим направлениям: региональная политика, деловой климат в России, социальная повестка, — рассказал советник президента России Антон Кобяков. — По состоянию на 31 января свое участие в форуме подтвердили более 3 тысяч человек из 60 стран. Участвуют 80 глав субъектов Российской Федерации, зарегистрировано 1300 представителей СМИ».