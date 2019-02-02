В ОНК решили разобраться с синяками похитителя картины Куинджи

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы направила обращение главе столичного управления МВД Олегу Баранову после обнаружения кровоподтеков у Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом в субботу, 2 февраля, РБК сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

«Мы просим полицию выяснить происхождение синяков у Дениса Чуприкова и когда именно они появились», — рассказал собеседник издания.

1 февраля зампред московской ОНК Ева Меркачева заявила о том, что Чуприкова сильно избили при задержании. По ее словам, на теле подозреваемого имеются кровоподтеки, «начиная от лица и заканчивая ногами со всех сторон», но документально зафиксировать повреждения он отказывается.

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«Я не эксперт и не проводила медицинскую экспертизу. Я просила, чтобы он поднял рубашку, задрал штаны», — рассказала правозащитница и подчеркнула, что Чуприков сказал, будто упал, поскользнувшись на снегу. «Может, его "подубасили", чтобы он рассказал, чей это был заказ, например», — добавила она и предположила, что подобным образом велся допрос.

Уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей музея 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели приняли вора за работника музея. Чуприкова задержали в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). На суде, где решался вопрос об аресте подозреваемого, выяснилось, что у него были сообщники. В настоящее время Чуприков находится в СИЗО «Лефортово».

Картину обнаружили в доме похитителя и через несколько дней вернули в галерею, она снова стала частью экспозиции, но теперь висит на другом месте.

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