Заподозренную в похищении дочки российскую актрису отпустили из-под стражи в США

Актриса Ирина Усок, заподозренная в США в похищении собственной дочери, отпущена из-под стражи до следующего заседания суда. Об этом сообщило Генконсульство России в Нью-Йорке в Twitter.

Очередное слушание по ее делу пройдет 20 марта, уточнили дипломаты.

Сейчас генконсульство пытается устроить ей встречу с ребенком, передает РИА Новости.

Утром 1 февраля стало известно, что полиция США задержала артистку в аэропорту Нью-Йорка и поместила в изолятор. Ее коллега Денис Муляр из театра «Содружество актеров Таганки» предположил, что это могло произойти из-за разлада в семье.

Близкая подруга Усок рассказала, что несколько месяцев назад артистка вместе с дочерью приезжала в Россию, однако потом вернулась в Нью-Йорк. После этого мужчина, с которым она проживает, обвинил ее похищении ребенка. Как утверждает знакомая Усок, «в браке она не состоит, девочка оформлена только на нее». Женщина пояснила, что не знакома с гражданским супругом подруги, и добавила, что не понимает его мотивов.

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