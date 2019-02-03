США призвали армию Венесуэлы поддержать оппозицию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы поддержать силы оппозиции в стране. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В своем обращении к руководству ВС Венесуэлы Болтон призвал их «встать на сторону венесуэльского народа». «Это ваше право и обязанность защищать Конституцию и демократию для Венесуэлы!» — написал он.

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Болтон также отметил, что один из высокопоставленных офицеров — генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес — уже признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Он добавил, что США призывают всех венесуэльских военных последовать примеру Родригеса, «защищая мирных протестующих, которые поддерживают демократию».

Ранее генерал Родригес назвал действующего президента страны Николаса Мадуро диктатором и призвал военных «не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы».

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, а позднее — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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