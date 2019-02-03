Тайного мецената захотели канонизировать

Русская православная церковь рассмотрит вопрос о канонизации схимонаха Иннокентия, который делал тайные пожертвования для храмов, монастырей и помощи малоимущим. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации газеты «Крестовский мост», схимонах жертвовал деньги, доставшиеся ему по наследству от отца — золотопромышленника из Иркутска, основателя города Бодайбо Михаила Сибирякова.

Иннокентий родился в 1860 году и умер в возрасте 41 года. На его пожертвования были созданы Санкт-Петербургский медицинский университет имени Павлова и Университет физкультуры и спорта имени Лесгафта. Он финансировал научные экспедиции и творческие проекты.

В 1894 году Иннокентий решил стать монахом: принял постриг и уехал на Афон, в Свято-Андреевский скит. Он скончался 6 ноября 1901 года. Через три года по афонскому обычаю из земли извлекли его останки. Кости имели янтарно-медовый цвет, что по афонским меркам свидетельствует об особой праведности человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!