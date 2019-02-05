Российские отели выступили против Booking.com

Российские отели пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис онлайн-бронирования Booking.com, пишет «Коммерсантъ». Их позицию в письме выразила организация «Опора России».

Поводом для жалобы стало правило паритета цен, которое активно использует Booking.com и другие аналогичные сервисы. Согласно ему, гостиница обязуется выставлять самую низкую цену, а клиент получает гарантию, что не сможет найти более выгодные условия с аналогичными удобствами и на те же даты.

Из-за этого отели не могут продавать номера дешевле не только через конкурентов Booking.com, но и на собственных сайтах, и это сводит на нет конкуренцию на рынке. К тому же отели вынуждены платить Booking.com комиссию в размере до 15 процентов, которой не было бы на их собственных ресурсах.

С другой стороны, гостиницы дорожат сотрудничеством с самым популярным сервисом, на который в прошлом году пришлось 67,6 процента от общего числа запросов.

Опрошенные изданием участники рынка ссылаются на законодательные ограничения деятельности Booking.com в других странах, последней из которых на данный момент стала Грузия. При этом они указывают, что у сервиса останутся другие возможности и инструменты, чтобы продолжить проводить текущую политику.

В ФАС пообещали рассмотреть обращение «Опоры России» в общем порядке.

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