Названы самые дешевые российские курорты

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, в каких российских курортных городах летом этого года аренда жилья обошлась туристам менее чем в две тысячи рублей за сутки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В десятку самых дешевых мест вошли курорты Крыма и Краснодарского края. Среди крымских направлений оказались поселок Курортное в округе Феодосия, село Стерегущее, приморский поселок Черноморское, курорт Песчаное и село Межводное. Из Краснодарского края в рейтинг самых дешевых курортов попали село Агой, курортный поселок Дедеркой, поселок Кучугуры, город-порт Туапсе и город Приморско-Ахтарск.

Также специалисты Tvil.ru выяснили, что летом туристы отдыхали в приморских курортных поселках от пяти до десяти дней и тратили на жилье от 1,4 до 1,8 тысячи рублей в сутки на семью.

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Дешевле всего было провести летний отпуск в Курортном и Стерегущем — по 1,4 тысячи рублей в сутки. По длительности отдыха лидировал курорт Песчаное, где в среднем путешественники проводили по десять дней.

Ранее в августе эксперты онлайн-сервиса бронирования жилья Booking.com подсчитали, в какие месяцы высокого сезона россияне смогут сэкономить до 50 процентов на жилье в разных городах мира. Так, в Рио-де-Жанейро жилье в декабре на 24 процента дешевле, чем в самом дорогом месяце — январе.

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