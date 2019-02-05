Мать публично унизила раздраженного ее дочерью мужчину

Мать двухлетней девочки пристыдила мужчину на странице в Facebook за то, что он с явным раздражением реагировал на ее ребенка в полете. На ее пост обратило внимание издание The Sun.

33-летняя американка Стефани Холлифилд рассказала, что летела со своей двухлетней дочерью и услышала, как ее попутчик начал громко вздыхать и «фукать». Она поняла, что его возмущения связаны с тем, что ее девочка слишком громко смеялась и играла, и адресовала ему публичное обращение в Facebook.

«Я сразу заметила тебя, когда ты громко вздохнул, увидев, как я с малышом захожу в самолет. Не знаю, был ли у тебя плохой день или быть ворчливым — твое привычное состояние, но я сделала все, чтобы этот полет прошел комфортно, — начала Холлифилд. — Я прочитала множество статьей про перелеты с детьми, скачала книги и фильмы и взяла с собой кучу игрушек, но когда мы взлетели, у моей дочки началась истерика. Я много извинялась и чувствовала вину, но вы постоянно раздраженно оборачивались на меня».

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Затем женщина добавила, что ее дочь успокоилась после того, как к ней подошла стюардесса и дала ей поиграть с соломинкой.

«Проблема была не с нами, а с тобой, — продолжила Холлифилд. — Тебе нужно понять, что грудные малыши могут выводить из себя сейчас, но когда они вырастут, они будут управлять миром, а вы к тому времени уже станете стариком. Они могут изобрести лекарство от рака. Они — наше будущее».

Пост американки моментально стал вирусным и набрал больше 2,5 тысячи лайков. Многие подписчики поддержали девушку и даже поделились своими советами, которые могут облегчить перелет с ребенком.

В январе полная американка Кэти Киакз, недавно родившая ребенка, публично унизила мужчину, который не хотел сидеть рядом с ней из-за ее веса. Она опубликовала длинное послание, обращенное к хаму, прозвавшему ее 200-килограммовой, в социальных сетях. Ее пост прокомментировали более 85 тысяч человек. Большинство из них поддержали девушку.

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