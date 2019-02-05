Путешествия
 
Последние новости
В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья
Россиянин после пыток в ФСБ попал в СИЗО из-за стихов
Бегущих в Москву лошадей сняли на видео 
Выигравший Олимпиаду с российскими гандболистками тренер попал в больницу
Россию вновь сочли несвободной
Двух россиян оштрафовали на миллионы рублей за вытоптанные на митинге цветы
Познер оправдал полигамность Собчак
Госдума оставила в покое Google и взялась за Apple с украинским Крымом
Найдены похищенные сокровища шведского короля
Названа смертельная опасность просмотра телевизора
Новости партнеров

Мать публично унизила раздраженного ее дочерью мужчину

Перейти в «Мою Ленту»
Стефани Холлифилд

Мать двухлетней девочки пристыдила мужчину на странице в Facebook за то, что он с явным раздражением реагировал на ее ребенка в полете. На ее пост обратило внимание издание The Sun.

33-летняя американка Стефани Холлифилд рассказала, что летела со своей двухлетней дочерью и услышала, как ее попутчик начал громко вздыхать и «фукать». Она поняла, что его возмущения связаны с тем, что ее девочка слишком громко смеялась и играла, и адресовала ему публичное обращение в Facebook.

«Я сразу заметила тебя, когда ты громко вздохнул, увидев, как я с малышом захожу в самолет. Не знаю, был ли у тебя плохой день или быть ворчливым — твое привычное состояние, но я сделала все, чтобы этот полет прошел комфортно, — начала Холлифилд. — Я прочитала множество статьей про перелеты с детьми, скачала книги и фильмы и взяла с собой кучу игрушек, но когда мы взлетели, у моей дочки началась истерика. Я много извинялась и чувствовала вину, но вы постоянно раздраженно оборачивались на меня».

Затем женщина добавила, что ее дочь успокоилась после того, как к ней подошла стюардесса и дала ей поиграть с соломинкой.

«Проблема была не с нами, а с тобой, — продолжила Холлифилд. — Тебе нужно понять, что грудные малыши могут выводить из себя сейчас, но когда они вырастут, они будут управлять миром, а вы к тому времени уже станете стариком. Они могут изобрести лекарство от рака. Они — наше будущее».

Пост американки моментально стал вирусным и набрал больше 2,5 тысячи лайков. Многие подписчики поддержали девушку и даже поделились своими советами, которые могут облегчить перелет с ребенком.

В январе полная американка Кэти Киакз, недавно родившая ребенка, публично унизила мужчину, который не хотел сидеть рядом с ней из-за ее веса. Она опубликовала длинное послание, обращенное к хаму, прозвавшему ее 200-килограммовой, в социальных сетях. Ее пост прокомментировали более 85 тысяч человек. Большинство из них поддержали девушку.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mother posts open letter to passenger ‘annoyed’ by her child
Новоиспеченная мать отомстила прозвавшему ее толстухой хаму
Пассажир самолета назвал соседку «куском сала» и поплатился
Путешествия
Путешествия00:03 2 февраля

«Похмелья здесь не бывает»

Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
10:0319 января

Власти Бали решили нажиться на туристах

16:17Сегодня

Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки

09:12Сегодня

Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю

Путешествия00:0517 января

«Здесь дорого все и крайне тяжко»

Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
17:10 3 января

В Израиле запретили ходить к проституткам

13:35Сегодня

Автобус насмерть сбил пожилого туриста на глазах у всей семьи

17:18 4 февраля

Массовые лавины в Альпах унесли жизни десяти человек

Путешествия00:0722 января

«Будто спускаешься в преисподнюю»

Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
21:14 4 февраля

Названы самые студеные места на планете

19:4229 января

Стюардесса умерла во время длительного перелета

14:31 1 февраля

Российский хостел стал одним из лучших в мире

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
Двух россиян оштрафовали на миллионы рублей за вытоптанные на митинге цветы
Госдума оставила в покое Google и взялась за Apple с украинским Крымом
В России спрогнозировали тотальную нехватку учителей
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
Россию вновь сочли несвободной
Трамп попытался запугать всех и затроллил Макрона
Россия обвинила Японию в зависимости от США
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
В России отреагировали на «идеальные для ракет США» Курилы
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Порошенко нашел способ отличить украинца от русского
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Назарбаев пояснил интерес к вопросу о досрочной отставке
На Украине раскрыли «разваливающий страну миф»
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Авиакомпания «Россия» презентовала новое меню для рейсов из Пулково
Российские отели выступили против Booking.com
Россия и Иран придумали способ насолить США
Найдены виновные в росте цен на бензин
Россия пригрозила Белоруссии разборками
Венесуэла столкнулась с нефтяной катастрофой
Все материалы
Силовые структуры
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Анастасия Вашукевич«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»
Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшего в прошлом году экс-сотрудника Красного Креста нашли в московском СИЗО
Главной бедой энергетики Кавказа оказались ее начальники
Генпрокуратура открестилась от нового расследования по перевалу Дятлова
Телефонные террористы атаковали Москву
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
F-35A оказался мазилой
Шойгу обозначил срок создания наземного «Калибра»
Зафиксировано смещение магнитного полюса Земли к России
«Авангард» признали потомком «Спирали»
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
«Ювентус» купит футболистов по желанию Роналду
Друг пропавшего футболиста Салы рассказал о его нежелании садиться в самолет
Хоккеист СКА назвал колхозом инцидент с падением Моуринью
Хоккеист НХЛ ударился лицом об лед
Кокорин покаялся
Опортугалились
«Динамо» опозорилось, выбросив миллионы на звезд. И навсегда изменило российский футбол
Все материалы
Культура
«До сих пор не верю, что сделал карьеру»
Уиллем Дефо о гениальности, сумасшествии и «Ван Гоге»
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Моя прекрасная прачечная
Бондарчук, филфак, коррупция: Россия глазами сериала «Год культуры»
Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла
Бывший лидер Pink Floyd призвал Трампа оставить Венесуэлу в покое
Актера из «Списка Шиндлера» возненавидели за желание убить «черного ублюдка»
Башмет пожаловался на плохое самочувствие после пожара в «звездном доме»
Все материалы
Интернет и СМИ
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Российской телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину
Познер оправдал полигамность Собчак
Неприметное бревно в лесу приковало взгляды сотен пользователей сети
В России ограничили интернет в шесть раз
В сети поделились гадкими и очень эффективными советами
Россияне оказались частыми жертвами унижений в сети
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Модель снялась с нищими и разъярила публику
Получавшая миллионы топ-модель стала бомжом
Женщины ополчились на бренд за отсутствие изъянов у моделей в белье
Азиатка нашла легкий способ «сменить» расу
Все материалы
Путешествия
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
Мать публично унизила раздраженного ее дочерью мужчину
Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки
Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю
Автобус насмерть сбил пожилого туриста на глазах у всей семьи
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Индиец поборол кабана голыми руками
Слоны помогли поймать тигра-людоеда
Студентка обнаружила у себя в шкафу прожившего там несколько дней мужчину
Новорожденный поросенок удивил хозяйку двумя головами и тремя глазами
Все материалы
Законы больших денег
Как заслужить право на покупку эксклюзивного гиперкара
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
День на миллионы
Лучшая автомобильная реклама с главного футбольного матча США
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Mazda готовит к дебюту новый кроссовер
Ranger Rover Velar оснастили 550-сильной компрессорной «восьмеркой»
Kia назвала рублевые цены нового флагманского седана
Все материалы
Дом
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд
Россиянка осталась без жилья после общения с колдунами
Раскрыта стоимость самого дорогого жилья на Рублевке
В Подмосковье рухнули цены на дома
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Все материалы