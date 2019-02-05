Серийный убийца с жутким взглядом привел телеведущего в ужас

Ведущий передачи «Серийные убийцы» Пирс Морган (Piers Morgan) встретился с американским серийным убийцей Бернардом Джайлсом (Bernard Giles) и поделился своими впечатлениями от беседы. Интервью Моргана с Джайлсом опубликовал The Sun.

Журналист рассказал, что убийца показался ему «умным и рациональным мужчиной». Пирс добавил, что преступник выглядел во время беседы как «средний, безвредный парень». Единственным исключением, по мнению ведущего, был взгляд Джайлса, который заставил почувствовать журналиста «пробегающие мурашки по спине».

Джайлс, пожизненно осужденный за убийство пяти женщин, признался, что не запоминал имена своих жертв. Он уточнил, что «объективизация» жертв помогла ему совершать преступления. Также мужчина добавил, что никогда не убивал того, кого знал лично.

Жертвы Джайлса — молодые местные жительницы-автостопщицы, которые просили их подвезти. Убийца рассказал о сильном влечении к насилию над женщинами с ранних лет, несмотря на «не экстраординарное» детство.

Все преступления Джайлс совершал осенью 1973 года. Он находится в заключении с 1974 года.

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