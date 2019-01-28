Фильм про маньяка Теда Банди раскритиковали за чрезмерную обаятельность убийцы

Интернет-пользователей возмутил трейлер фильма «Красивый, плохой, злой». Они посчитали, что создатели киноленты романтизируют убийцу.

Картина режиссера Джо Берлингера рассказывает историю американского серийного маньяка Теда Банди, жертвами которого стали по меньшей мере 30 человек. При этом его часто называют одним из самых обаятельных преступников, сумевших добиться доверия молодых девушек за счет своей харизматичности и приятной внешности.

Роль Банди в новом фильме исполнил актер Зак Эфрон, известный по комедиям «Папе снова 17», «Соседи на тропе войны», «Дедушка легкого поведения» и «Этот неловкий момент». Пользователи социальной сети Twitter отметили, что создатели картины попытались сделать главного героя чрезмерно милым. Кроме того, их смутила веселая музыка в трейлере.

«Отвратительно. Я думаю, единственное, что Голливуд может придумать сейчас, это ужасные римейки великолепных анимационных фильмов и фильмы, которые романтизируют ужасного человека, который совершал жуткие вещи с реальными девушками, при том, что родители многих из них еще живы. Это больно, и я надеюсь, что этот фильм не выйдет».

«Этот фильм уже выглядит неуважительно. Он убивал реальных людей, насиловал реальных людей. Я понимаю желание сделать из этого фильм, но не в таком ключе. Это неуважение по отношению к жертвам и любым семьям, которые все еще страдают от тех событий».

«Что не так с этим трейлером? Это фильм о безжалостном серийном убийце или семейное кино от Disney? Тон трейлера кажется таким неподобающим, особенно с учетом исходных данных».

«Этот человек убивал детей, а Голливуд монтирует трейлер так, будто это забавный сексуальный боевик».

Трейлер картины «Красивый, плохой, злой» появился в сети 25 января. Ролик был опубликован на YouTube-канале американской компании по продаже билетов Fandango. Премьера триллера состоялась 26 января на фестивале «Сандэнс».

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