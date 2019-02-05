Пожар в жилом доме в Париже убил восемь человек

Youtube / Associated Press

Жертвами пожара в жилом доме в Париже стали восемь человек. Об этом сообщает France TV Info.

Пожар произошел в ночь на 5 февраля. Изначально сообщалось о семи погибших, однако утром стало известно еще об одной жертве. Всего пострадали 30 человек, из них шесть — сотрудники пожарной службы, они отправлены в больницы с ожогами. Остальные пострадавшие получили травмы в результате обрушения.

По данным прокуратуры, причиной возгорания стали «преступные действия». Полиция уже арестовала 40-летнюю женщину, которая проживала в здании. Отмечается, что она состояла на учете у психиатра.

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